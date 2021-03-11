Китай впервые продемонстрировал противоракетную систему HQ-19
В Сети опубликовано первое фото мобильной системы противоракетной обороны HQ-19 армии Китая.
Вооружение Китая всегда скрывалось от посторонних глаз. Но в Сети появилось фото, на котором красуется комплект ПРО НQ-19. Судя по изображению, в систему входят два радара с АФАР: по всей видимости, обнаружения целей и наведения ракет. Также зафиксированы два типа перехватчиков пусковых установок и один командный пункт. Машины комплекса оборудованы четырехосными вездеходными шасси.
Китайская система ПРО HQ-19. Фото: https://t.co/NV32s67GwM pic.twitter.com/vFdKC6FZma— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 11, 2021
Впервые Китай упомянул о HQ-19 в 2019 году. Известно, что данная противоракетная система предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет. Аббревиатура HQ расшифровывается как "Красное знамя".
Радиус действия HQ-19 составляет 4000 километров, а тепловая головка наведения с боковым окном позволяет уничтожать цели в атмосфере.