Китай впервые продемонстрировал противоракетную систему HQ-19

В Сети опубликовано первое фото мобильной системы противоракетной обороны HQ-19 армии Китая.

В Сети опубликовано первое фото мобильной системы противоракетной обороны HQ-19 армии Китая.

Вооружение Китая всегда скрывалось от посторонних глаз. Но в Сети появилось фото, на котором красуется комплект ПРО НQ-19. Судя по изображению, в систему входят два радара с АФАР: по всей видимости, обнаружения целей и наведения ракет. Также зафиксированы два типа перехватчиков пусковых установок и один командный пункт. Машины комплекса оборудованы четырехосными вездеходными шасси.

Впервые Китай упомянул о HQ-19 в 2019 году. Известно, что данная противоракетная система предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет. Аббревиатура HQ расшифровывается как "Красное знамя".

Радиус действия HQ-19 составляет 4000 километров, а тепловая головка наведения с боковым окном позволяет уничтожать цели в атмосфере.