Крымчанка опровергла распространенные мифы о полуострове среди туристов

Гражданка России, всю жизнь прожившая в Крыму, назвала наиболее популярные мифы туристов о жизни на полуострове и опровергла их.

Гражданка России, всю жизнь прожившая в Крыму, назвала наиболее популярные мифы туристов о жизни на полуострове и опровергла их.

Многие россияне считают, что Республика Крым существует исключительно за счет приезжающих на отдых гостей, рассказала девушка. По ее подсчетам, в туристической сфере работают только около 10–15% жителей полуострова.

"На полуострове достаточно хорошо сформировано сельское хозяйство. Со времен возврата в Россию начали активно распахивать и засеивать обширные крымские поля", — говорится в публикации крымчанки в ее личном блоге в "Яндекс.Дзен".

Вдобавок к этому на полуострове происходит добыча полезных ископаемых, таких как газоконденсат, нефть и газ, поделилась она. Также к мифам она отнесла якобы недовольство местных жителей Россией и желание вернуться в состав Украины. По ее словам, подавляющее число крымчан поддерживают присоединение острова к РФ. По словам крымчанки, зарплаты в республике сравнимы с уровнем дохода жителей нецентральных российских регионов, и жить в Крыму не так уж и дорого.