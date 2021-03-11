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20:26   11 Марта 2021
Армия

Times: корабли ВМС Британии будут постоянно находиться в Арктике для "борьбы" с РФ

Times: корабли ВМС Британии будут постоянно находиться в Арктике для "борьбы" с РФ

Корабли ВМС Британии будут круглый год находиться в Арктике, чтобы "бороться" с Россией, сообщили в СМИ.

В результате таяния полярных льдов открываются новые торговые маршруты, благодаря чему Россия получила серьезное преимущество. В связи с этим Лондон направит за Северный полярный круг британский фрегат. Он войдет в состав многонациональной оперативной группы, сообщило издание The Times со ссылкой на источник в ВМС Британии.

Лондон опасается того, что Москва получит неограниченный контроль над торговыми путями в Арктике. Авторы напомнили, что в прошлом году два британских истребителя Typhoon и фрегат Sutherland были отправлены на север с целью показать приверженность стран НАТО свободной навигации в этом регионе.

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