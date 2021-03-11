В США назвали тройку «самых крутых» российских самолетов

Аналитики американского издания Popular Mechanics составили топ «самых крутых» самолетов за последние 40 лет. В него вошли три российских машины: Бе-200 «Альтаир», МиГ-1.44 и Су-57.

Аналитики американского издания Popular Mechanics составили топ «самых крутых» самолетов за последние 40 лет. В него вошли три российских машины: Бе-200 «Альтаир», МиГ-1.44 и Су-57.

Рейтинг составлен на основе опрошенных военных экспертов. Самолеты упорядочены по годам их первых полетов. Для 1998 года аналитики выделили самолет Бе-200 «Альтаир», применяемый для тушения лесных пожаров. В статье восхитились грузоподъемностью и скоростью набора воды летательного аппарата: он способен поднять 12 тонн жидкости, при этом скорость набора составляет всего 14 секунд.

Бе-200 «Альтаир» также можно использовать для перевозки пассажиров и даже как летающую машину скорой помощи, отметили американцы.

В 2000 году самым интересным проектом авторы Popular Mechanics сочли прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом — МиГ-1.44. Впрочем, он так и не поступил в серийное производство.

«Самым крутым» самолетом 2010 года американский журнал назвал российский истребитель пятого поколения Су-57, который сочетает «скрытность, скорость, современное вооружение и технологии».

Ранее американское военное издание Military Watch писало, что новые самолеты Су-57 и МиГ-41 могут стать опасными противниками для США, так как они получат революционное оружие.