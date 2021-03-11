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20:22   11 Марта 2021
Армия

Корвет "Сообразительный" успешно провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Корвет "Сообразительный" успешно провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Экипаж ВМС России выполнил около десятка боевых упражнений со стрельбой из корабельной артиллерии на учениях в Балтийском море.

В рамках плановых морских учений военнослужащие Балтфлота отразили воздушные атаки условного противника. Кроме того, экипажи отработали морское сражение с кораблем неприятеля. Моряки тренировали свои навыки борьбы, ориентации в условиях ограниченной видимости и противодиверсионной обороне корабля от "вражеских" аквалангистов.

Пилоты вертолетов Ка-27 также участвовали в маневрах. Они совершили более 20 посадок на палубу корвета, причем не только в дрейфующем, но и в движущемся состоянии самого корабля. Учения были осложнены тем, что проходили в темное время суток.

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#военные учения #корвет #"Сообразительный"

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