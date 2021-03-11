"Вывеска, за которой работают иностранные спецслужбы": Пригожин о сущности Bellingcat

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о требовании амстердамского суда удалить "недостоверные" материалы Федерального агентства новостей о группе Bellingcat.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о требовании амстердамского суда удалить "недостоверные" материалы Федерального агентства новостей о группе Bellingcat.

Редакция "Политонлайн" обратилась к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать информацию о том, что зарубежный суд может оштрафовать ФАН за публикации, которые якобы содержат не соответствующие действительности сведения. Ответ предпринимателя появился на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

"ФАН дал исчерпывающий комментарий по поводу несоблюдения юридических норм, которые имели место в амстердамском суде. Нет никаких сомнений, что Bellingcat опубликовал недостоверные данные. Здесь нет никаких недосказанностей. Есть одна проблема — иностранные суды охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям, а российские суды стараются избавиться от таких исков. И эта ситуация требует законодательной корректировки. Россия — страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции", — заявил Пригожин.

Бизнесмен также напомнил о положении организации Bellingcat на территории РФ.

"Касательно Bellingcat — это ничто. В России — это не СМИ, не организация, не журналисты. Это просто вывеска, за которой работают иностранные спецслужбы, пытающиеся поливать нас дерьмом. У Bellingcat нет аудитории на территории России, за исключением ресурсов, активно продвигающих антироссийские материалы, типа "Росбалта", "Дождя", "Эха Москвы", "Новой газеты" и им подобных", — отметил он.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало ответ на решение суда по исковому заявлению Bellingcat. Редакция обратила внимание, что судебное заседание проходило без участия представителей ФАН.