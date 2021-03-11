Умер композитор фильма "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев

Знаменитый композитор и народный артист России Виктор Лебедев, написавший музыку к фильму "Гардемарины, вперед!", скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 86 лет.

Знаменитый композитор и народный артист России Виктор Лебедев, написавший музыку к фильму "Гардемарины, вперед!", скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 86 лет.

Церемония прощания состоится 16 марта в Спасо-Преображенском соборе, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Виктор Лебедев родился в Ленинграде в 1935 году. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа, после чего начал преподавательскую деятельность. Он был профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры и заведующим кафедрой мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства. Авторству Лебедева принадлежит музыка к десяткам легендарных кинофильмов.