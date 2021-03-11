СБУ проверит соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму. Причастным грозят уголовные дела

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности (СБУ) проверить на причастность к государственной измене всех бывших и действующих депутатов Рады, голосовавших за подписание Харьковских соглашений с РФ в 2010 году.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности (СБУ) проверить на причастность к государственной измене всех бывших и действующих депутатов Рады, голосовавших за подписание Харьковских соглашений с РФ в 2010 году.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Против нардепов, причастных к ратификации документа, могут возбудить уголовные дела. По словам Данилова, спецслужбы «уже с завтрашнего дня» начнут выяснять обстоятельства и мотивацию каждого парламентария голосовать за соглашение с Россией.

Верховная рада должна была в 2008 году принять закон о выходе Черноморского флота, но документ так и не был утвержден, добавил чиновник.

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. Размещение российских кораблей в Крыму согласовали на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%.

За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном «Партия регионов» Виктора Януковича и коммунисты), против — 226. Подписавшего соглашение экс-президента на Украине подозревают в госизмене.

Пребывание боевых кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монро 1936 года. Один из пунктов конвенции запрещает нахождение таких кораблей в Черном море сроком более 21 суток.