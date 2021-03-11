Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:49   11 Марта 2021
Экономика

Суд признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" банкротом

Суд признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" банкротом

Основной акционер казанского "Анкор Банка" и основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Решение принято в Арбитражном суде Москвы.

Московский суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена. Данные об этом можно уточнить в картотеке арбитражных дел на официальном сайте.

Первый этап процедуры банкротства (реструктуризация долгов) суд ввел в отношении Коркунова в сентябре прошлого года на основании заявления от Агентства по страхованию вкладов. Тогда в реестр кредиторов основателя кондитерской фабрики включили за задолженность перед банком по двум займам общей суммой 1,9 млн рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#анкор банк #Коркунов #А. Коркунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров