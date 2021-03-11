Суд признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" банкротом

Основной акционер казанского "Анкор Банка" и основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Решение принято в Арбитражном суде Москвы.

Основной акционер казанского "Анкор Банка" и основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Решение принято в Арбитражном суде Москвы.

Московский суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена. Данные об этом можно уточнить в картотеке арбитражных дел на официальном сайте.

Первый этап процедуры банкротства (реструктуризация долгов) суд ввел в отношении Коркунова в сентябре прошлого года на основании заявления от Агентства по страхованию вкладов. Тогда в реестр кредиторов основателя кондитерской фабрики включили за задолженность перед банком по двум займам общей суммой 1,9 млн рублей.