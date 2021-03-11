Мигрант ограбил банк в Петербурге и поехал отдыхать в Москву

Ограбившего отделение банка мигранта задержали в столице, куда он отправился на шоппинг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбившего отделение банка мигранта задержали в столице, куда он отправился на шоппинг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад злоумышленник ворвался в офис финансовой организации, расположенной на Индустриальном проспекте. Угрожая предметом, похожим на гранату, он заставил старшего кассира отдать все наличные деньги, сообщал ФАН. Получив более 2 млн рублей, грабитель скрылся.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего, им оказался 24-летний гражданин соседнего государства по имени Акбаржон, имеющий вид на жительство в РФ. Предполагаемый мотив ограбления — долги на сумму более 200 тысяч рублей. Граната, которой Акбаржон размахивал перед кассиром, оказалась игрушечной.

После преступления он взял такси и уехал в Москву, где прикупил несколько дорогих смартфонов, роскошную одежду и одолжил приятелю 100 тысяч рублей. Силовики задержали его в номере отеля, где он отдыхал после насыщенных дней.