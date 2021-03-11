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19:29   11 Марта 2021
Технологии

Россия договорилась об экспорте бронеавтомобилей "Стрела", "ВПК-Урал" и "Атлет-Э"

Россия договорилась об экспорте бронеавтомобилей "Стрела", "ВПК-Урал" и "Атлет-Э"

Россия заключила контракты на поставку за рубеж бронеавтомобилей "Стрела", "ВПК-Урал" и "Атлет-Э", заявил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

По его словам, российская военная техника вызвала большой интерес у потенциальных заказчиков во время международной выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. В итоге несколько стран заключили с Россией контракты на поставку партий бронеавтомобилей и бронетранспортеров.

"Наибольший интерес у специалистов вызвали как обновленный ряд семейства бронеавтомобилей "Тигр", так и новинки компании — бронеавтомобили "Стрела", "ВПК-Урал", "Атлет-Э" и другие", — заявил Красовицкий.

Он отметил, что на выставке в ОАЭ представителями российской компании было проведено 24 встречи с членами официальных делегаций различных стран, заинтересованных в поставках продукции, а также в ее совместном производстве на базе заказчика.

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#впк #бронемашины #тигр

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