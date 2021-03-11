В Киеве усомнились, что Донбасс может присоединиться к России

Донецкая и Луганская народные республики вряд ли могут войти в состав России, потому что для Москвы это было бы экономически невыгодно. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников.

Донецкая и Луганская народные республики вряд ли могут войти в состав России, потому что для Москвы это было бы экономически невыгодно. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников.

«Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву] им уже обходятся в миллиарды долларов в год», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

По мнению чиновника, Россия нуждается в Донбассе только «в качестве рабочей силы». Он также указал, что и сами россияне якобы не воспринимают население региона как своих граждан и не уважают их.

«Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России», — добавил Резников.

Ранее на встрече с редакторами российских СМИ Владимир Путин заявил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». При этом глава государства подчеркнул, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.

Позже пресс-секретарь президент Дмитрий Песков пояснил, что Путин пообещал не бросать ЛДНР потому что русскоязычные граждане на этой территории лишены социального обеспечения со стороны Украины и своего государства, и кроме России им помочь некому. На уточняющий вопрос, имел ли президент в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».