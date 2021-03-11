Полицейские проверяют информацию о нахождении Орского маньяка в Москве

Столичные правоохранители организовали мероприятия по поиску маньяка Валерия Андреева, на счету которого не менее семи жертв. По их данным, мужчина может находиться в Москве.

Столичные правоохранители организовали мероприятия по поиску маньяка Валерия Андреева, на счету которого не менее семи жертв. По их данным, мужчина может находиться в Москве.

Стражи порядка в столице РФ получили ориентировки на Орского маньяка, который находится в розыске уже почти десять лет. По некоторым данным, мужчину, на счету которого не менее семи убитых женщин, видели в Москве. Сейчас соответствующая информация проверяется.

Правоохранители заподозрили Андреева в убийствах еще в 2012 году, передает mk.ru. Тогда мужчину задержали, но через некоторое время отпустили из-за отсутствия каких-либо доказательств его вины. После этого Андреев перестал выходить на связь, он разорвал общение даже с женой.