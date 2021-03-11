Редакция РИА ФАН намерена оспорить решение суда Нидерландов по иску Bellingcat

Юристы РИА ФАН намерены добиться пересмотра дела по иску Bellingcat и повторного разбирательства в суде.

Юристы РИА ФАН намерены добиться пересмотра дела по иску Bellingcat и повторного разбирательства в суде.

Ранее окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Bellingcat по иску организации к редакции РИА ФАН. Информацию о решении суда озвучили журналисты Bellingcat в четверг 11 марта.

В свою очередь, в редакции российского издания выразили несогласие с решением амстердамского суда, назвав процесс "очередным хитрым неправомерным шагом Bellingcat". Отмечается, что судебное заседание проводилось с нарушением прав ответчика, как как представители российского информационного агентства не получали никаких уведомлений о назначении дела, вследствие чего лишены были права на защиту.

"Дирекция Федерального агентства новостей не была проинформирована должным образом о дате и месте судебного заседания. Однако мы с уважением относимся к любым решениям судов, будь они на территории России, Нидерландов или других стран", — говорится в официальном сообщении редакции.

Отмечается, что в настоящее время юристы Медиагруппы "Патриот" рассматривают правомерность подачи заявления в амстердамский суд в связи с тем, что РИА ФАН находится на территории России и не находится под юрисдикцией голландских судов.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники Федерального агентства новостей начали получать сообщения с угрозами от репортеров Bellingcat, которые требовали сообщать о прецедентах, связанных с вмешательством в президентские выборы США 2020 года. В редакции неоднократно заявляли, что медиахолдинг не имеет никакого отношения к избирательному процессу в Соединенных Штатах, что подтверждено решением суда в США.

После ряда инцидентов с журналистами Bellingcat отдел расследований ФАН начал сбор доказательств для материала, в котором изобличались провокации против России и мошенничество Bellingcat при сборе "доказательной базы". Согласно судебному постановлению суда Амстердама от 11 марта, РИА ФАН обязан удалить статьи или оплатить штраф до 500 тысяч евро.