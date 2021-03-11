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18:44   11 Марта 2021
Общество

Редакция РИА ФАН намерена оспорить решение суда Нидерландов по иску Bellingcat

Редакция РИА ФАН намерена оспорить решение суда Нидерландов по иску Bellingcat

Юристы РИА ФАН намерены добиться пересмотра дела по иску Bellingcat и повторного разбирательства в суде.

Ранее окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Bellingcat по иску организации к редакции РИА ФАН. Информацию о решении суда озвучили журналисты Bellingcat в четверг 11 марта.

В свою очередь, в редакции российского издания выразили несогласие с решением амстердамского суда, назвав процесс "очередным хитрым неправомерным шагом Bellingcat". Отмечается, что судебное заседание проводилось с нарушением прав ответчика, как как представители российского информационного агентства не получали никаких уведомлений о назначении дела, вследствие чего лишены были права на защиту.

"Дирекция Федерального агентства новостей не была проинформирована должным образом о дате и месте судебного заседания. Однако мы с уважением относимся к любым решениям судов, будь они на территории России, Нидерландов или других стран", — говорится в официальном сообщении редакции.

Отмечается, что в настоящее время юристы Медиагруппы "Патриот" рассматривают правомерность подачи заявления в амстердамский суд в связи с тем, что РИА ФАН находится на территории России и не находится под юрисдикцией голландских судов.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники Федерального агентства новостей начали получать сообщения с угрозами от репортеров Bellingcat, которые требовали сообщать о прецедентах, связанных с вмешательством в президентские выборы США 2020 года. В редакции неоднократно заявляли, что медиахолдинг не имеет никакого отношения к избирательному процессу в Соединенных Штатах, что подтверждено решением суда в США.

После ряда инцидентов с журналистами Bellingcat отдел расследований ФАН начал сбор доказательств для материала, в котором изобличались провокации против России и мошенничество Bellingcat при сборе "доказательной базы". Согласно судебному постановлению суда Амстердама от 11 марта, РИА ФАН обязан удалить статьи или оплатить штраф до 500 тысяч евро.

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#нидерланды #bellingcat #фан

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