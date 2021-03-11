Сатановский высмеял американцев, обвинивших РФ в загрязнении Великих Озер

Соединенные Штаты Америки столкнулись с экологической катастрофой, виновниками которой, по мнению местных экологов, стали мидии, завезенные с юга России и с Украины еще 1980-х годах.

Соединенные Штаты Америки столкнулись с экологической катастрофой, виновниками которой, по мнению местных экологов, стали мидии, завезенные с юга России и с Украины еще 1980-х годах.

Комментируя очередные обвинения американцев в адрес России, политолог Евгений Сатановский отвечает, что от подобных заявлений «окончательно впадаешь в ступор».

«Накануне американские СМИ сообщили об экологической катастрофе: на севере страны зацвели пресноводные Великие Озера. Из-за избытка фосфора и разросшихся водорослей рыба дохнет, вода дурно пахнет. Что делать, никто не знает, — рассказывает ученый-востоковед. — Зато специалисты уверены – все дело в мидиях, завезенных с юга России или Украины. Говорят, что на судах их завезли еще в 1980-х».

При этом политолог отмечает, что новыми обвинениями в адрес Москвы уже никого не удивить, а вот то, что американцы в этот раз «подтянули» Украину – вызывает вопрос: за что ее так? Ведь в США не принято обвинять Украину ни в чем, если только эти мидии не из Крыма или Донбасса. Также совершенно фантастическими выглядят заявления о российских судах в американских озерах в 80-х годах прошлого века, подчеркивает Сатановский.

«Горбачев, что ли их завез? Или Катя Лычова? Прямым рейсом "Метеора", московский Северный речной вокзал — Чикаго?! – иронизирует эксперт. — Бред? Ну, да. Бред».

Но с другой стороны, это не больший бред, чем обвинения в том, что «русские хакеры» якобы оказали влияние на исход американских выборов и совершили кибератаки на американские правительственные сайты, а также обвинения в адрес «русских агентов-отравителей» из ГРУ или СВР, и в адрес Кремля, который якобы контролирует самого Трампа.

«Несчастные, тяжело больные на всю голову люди. Лечить и лечить. При этом, интересно: лично Трамп по молодости из России этих мидий по приказу Владимира Путина в Великие Озера завезти не мог? Шикарная была бы схема», — продолжает иронизировать Сатановский.

Американские экологи и журналисты могли бы, по его словам, эту тему подать как сенсацию, а потом получить за нее не только Пулитцеровскую премию, но и Нобелевскую, например, по литературе.

И тут, считает политолог, России действительно пришло время признаваться во всем, что произошло в Америке за всю историю ее существования, начиная с мамонтов, бизонов и саблезубых тигров – махайродов, и заканчивая ледниками, людьми каменного века и Колумбом.

«Признаемся: да, это мы, — с юмором пишет политолог. — Бизонов перебили русские, хоть и не до конца. И странствующих голубей они же. Все президенты США на пост попали по протекции Москвы и лично Путина. А Миссисипи и Миссури выкопали Ротенберги».

Кстати, русские же построили американцам и Белый дом с Капитолием, на которых они тренировались перед тем как приступать к постройке «дворца» в Геленджике. Также русские, создавая макеты для Крымского моста, построили в Нью-Йорке Бруклинский мост, а в Сан-Франциско мост Золотые ворота. На этом фоне уже никого не удивит и признание на счет Великих Американских Озер, рассуждает эксперт.

«Наша работа. Не мидии, а озера. А мидии на том земснаряде были, которым эти водоемы рыли. Им еще лично Дерипаска управлял..», — заключил Сатановский.

Напомним, ранее в четверг американский конгрессмен Альбин Сирис обвинил Россию в том, что та целенаправленно дестабилизировала ситуацию в южноафриканских странах и в первую очередь в Колумбии. А в начале текущей недели в США обвинили Россию в том, что та развернула кампанию по дискредитации американских вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.