Баранец рассказал, как поведет себя РФ в случае нападения Украины на Донбасс

По мнению полковника в отставке, Россия выступит в роли миротворца и принудит президента Украины Владимира Зеленского к миру.

Если на Донбассе начнутся боевые действия, то Россия немедленно вмешается в конфликт в роли миротворца. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, российская сторона готова защищать жителей ЛДНР различными способами.

«Вопрос относится к самым актуальным и самым горячим — термоядерным. Центровым и главным здесь будет то, как поведет себя Россия. Безусловно, она не останется безучастной и будет участвовать в той войне против украинских карателей, которые будут уничтожать мирные города и села Донбасса. Найдутся добровольцы, которые окажутся на той стороне границ. В какой-то момент придется вторгнуться на ту сторону границы, чтобы предотвратить смерти жителей ЛДНР», — объяснил Баранец.

Вместе с тем Баранец добавил, что открытая военная помощь России обязательно наткнется на многочисленные санкции со стороны Запада. Однако страна должна раз и навсегда прекратить гражданскую войну в Донбассе и выступить в роли миротворца.

«Эта война закончится для Владимира Зеленского границей по Днепру, если он будет так себя вести. Еще дядя Сэм [США — прим. ред.] наблюдает за ситуацией не только в бинокль, но и оказывает помощь украинской армии. Но мы прекрасно понимаем, что открытая военная помощь вызовет новый вал санкций. Об этом Киев только лишь мечтает. Но мы на это наплюем. Надо раз и навсегда заглушить эту войну. Мы будем выступать как миротворцы, которые принудят Зеленского к миру», — не сомневается полковник в отставке.

Ранее Виктор Баранец перечислил российское оружие, которое раньше называли фантастическим.