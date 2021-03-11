Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:28   11 Марта 2021
Общество

Белоруссия не сможет исполнить композицию "Я научу тебя" на Евровидении

Белоруссия не сможет исполнить композицию "Я научу тебя" на Евровидении

Организаторы конкурса песни "Евровидение" заявили, что Белоруссия будет отстранена от мероприятия, если она оставит нынешнюю композицию.

Европейский вещательный союз подчеркнул, что нынешнюю песню "Я научу тебя" нельзя будет представить в рамках конкурса. Причиной этому послужила политизированность композиции, которая, по словам организаторов, нарушает "неполитичную" природу мероприятия.

Песня "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" стремительно набрала популярность в Сети. Она показала рекордный результат по скорости набора просмотров на белорусском YouTube, но и по дизлайкам в настоящий момент тоже лидирует.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евровидение #белоруссия #музыка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров