Белоруссия не сможет исполнить композицию "Я научу тебя" на Евровидении

Организаторы конкурса песни "Евровидение" заявили, что Белоруссия будет отстранена от мероприятия, если она оставит нынешнюю композицию.

Организаторы конкурса песни "Евровидение" заявили, что Белоруссия будет отстранена от мероприятия, если она оставит нынешнюю композицию.

Европейский вещательный союз подчеркнул, что нынешнюю песню "Я научу тебя" нельзя будет представить в рамках конкурса. Причиной этому послужила политизированность композиции, которая, по словам организаторов, нарушает "неполитичную" природу мероприятия.

Песня "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" стремительно набрала популярность в Сети. Она показала рекордный результат по скорости набора просмотров на белорусском YouTube, но и по дизлайкам в настоящий момент тоже лидирует.