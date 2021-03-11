В суд поступило дело о гибели семьи на алтайской турбазе

Дело о гибели семьи из четырех человек на алтайской турбазе "Глобус" передали в суд. Люди погибли от отравления выхлопными газами.

Дело о гибели семьи из четырех человек на алтайской турбазе "Глобус" передали в суд. Люди погибли от отравления выхлопными газами.

Уголовное дело было возбуждено против 59-летнего директора базы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Трагедия произошла в июле 2020 года, в комплекс заселилась семья из Барнаула с детьми 16 и 10 лет. В тот же вечер из-за непогоды на турбазе отключилось электричество, тогда администрация приняла решение запустить генераторы. Приборы поставили в подсобное помещение под номером семьи.

Продукты выхлопа отравили всех членов семьи, люди погибли. Главой семейства оказался начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края. Директор турбазы не признал свою вину.