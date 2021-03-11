18:18 11 Марта 2021Политика
Украинский СНБО решил вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность
Украинское предприятие "Мотор Сич" вернут в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Украинское предприятие "Мотор Сич" вернут в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам Данилова, это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом".
"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства", — сказал он журналистам после заседания.
Данилов также заверил, что те люди, которые вкладывали средства в это предприятие, получат компенсацию от государства.