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18:18   11 Марта 2021
Политика

Украинский СНБО решил вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

Украинский СНБО решил вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

Украинское предприятие "Мотор Сич" вернут в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам Данилова, это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом".

"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства", — сказал он журналистам после заседания.

Данилов также заверил, что те люди, которые вкладывали средства в это предприятие, получат компенсацию от государства.

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#украина #снбо #мотор сич

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