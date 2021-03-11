Украинский СНБО решил вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

Украинское предприятие "Мотор Сич" вернут в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украинское предприятие "Мотор Сич" вернут в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам Данилова, это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом".

"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства", — сказал он журналистам после заседания.

Данилов также заверил, что те люди, которые вкладывали средства в это предприятие, получат компенсацию от государства.