Российский врач заявил о безвредности вакцины "Спутник V"

Возможная вероятность того, что вакцина "Спутник V" имеет какие-либо последствия для нервной системы, крайне мала, поделился своим экспертным мнением российский невролог.

Возможная вероятность того, что вакцина "Спутник V" имеет какие-либо последствия для нервной системы, крайне мала, поделился своим экспертным мнением российский невролог.

Исследовательских данных о взаимодействии вакцины и нервной системы человека пока нет. Точно об этом можно будет говорить после вакцинации нескольких десятков миллионов человек, заявил невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд в интервью для телеканала "360". При этом эксперт отметил, что люди старшего возраста, несмотря на то, что находятся в зоне риска, переносят вакцинацию лучше, чем молодое поколение.

Если говорить о реакции нервной системы, то чаще всего это процесс иммунного ответа на вакцину. В таких случаях иммунитет атакует нервные клетки, но такое происходит крайне редко. Врач подчеркнул, что опасаться вакцинации из-за возможности подобных последствий не стоит.