Алексея Венедиктова высмеяли за слова об "агентуре" в ФБК

"Безумная риторика" главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, касающаяся "агентуры" в ФБК, может привести к самым неожиданным последствиям, заявил эксперт Сергей Карнаухов.

"Безумная риторика" главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, касающаяся "агентуры" в ФБК, может привести к самым неожиданным последствиям, заявил эксперт Сергей Карнаухов.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в силу ограниченности своих познаний по части работы спецслужб может, сам того не ведая, "растормошить гнездо" и выявить представителей российской "оппозиции", работающих под прикрытием. Такое заявление сделал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов, комментируя слова Венедиктова о работе "агентуры" в окружении признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Венедиктов ранее заявил, что в окружении Навального работали агенты спецслужб, внедренные в структуру ФБК. Как отметил Карнаухов, ставший гостем программы "Полный контакт" на канале Владимира Соловьева, подобная риторика, которую можно охарактеризовать как "безумную", может привести к тому, что Венедиктов в конечном счете выявит искомую агентуру, за что ему "очень сильно влетит". При этом, по мнению Карнаухова, сам Венедиктов, по сути, является одним из координаторов, что делает его заявление еще более странным.

Доцент РАНХиГС объяснил, что предположение об агентуре в ФБК является несостоятельным хотя бы по той причине, что избранный оппозицией курс идет вразрез с принципами работы агентов реальных структур, действующих строго в рамках правового поля. При этом Карнаухов подчеркнул, что факт внедрения в ряды таких "оппозиционеров" агентов иностранной разведки не вызывает каких-либо сомнений, передает "ПолитЭксперт".