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17:58   11 Марта 2021
Происшествия

Кадры ДТП с машиной актера Долинского попали в Сеть

Кадры ДТП с машиной актера Долинского попали в Сеть

Видеокадры дорожного происшествия, в которое попал автомобиль российского актера Владимира Долинского, оказались в Сети.

Стоит отметить, что за рулем машины находилась его супруга.

Ранее стало известно, что личный автомобиль Долинского попал в массовое ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Сотрудники экстренных служб опровергли сообщения о том, что в результате столкновения пострадал один человек.

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#москва #дтп #Долинский

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