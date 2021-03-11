Кадры ДТП с машиной актера Долинского попали в Сеть

Видеокадры дорожного происшествия, в которое попал автомобиль российского актера Владимира Долинского, оказались в Сети.

Видеокадры дорожного происшествия, в которое попал автомобиль российского актера Владимира Долинского, оказались в Сети.

Стоит отметить, что за рулем машины находилась его супруга.

Ранее стало известно, что личный автомобиль Долинского попал в массовое ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Сотрудники экстренных служб опровергли сообщения о том, что в результате столкновения пострадал один человек.