Боевой лазер и гиперзвук. Баранец перечислил фантастическое оружие России

По словам полковника в отставке, сегодня армия РФ располагает таким оружием, которое еще 50 лет назад считалось фантастикой.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец перечислил оружие из области фантастики, которое сегодня находится на вооружении России. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Эксперт вспомнил, что еще 50 лет назад возможность участия в боевых действиях роботов воспринималась, как нечто несбыточное. Однако сейчас внедрение автоматических устройств в ряды вооруженных сил идет полным ходом.

Кроме того, по словам обозревателя «Комсомольской правды», ранее к фантастическим изощрениям причислялось и лазерное оружие:

«Запредельным» достижением России в области вооружений Баранец назвал гиперзвуковые крылатые ракеты. Эксперт напомнил, что в декабре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на испытаниях гиперзвуковой комплекс «Авангард» показал скорость в 27 махов.

Также в студии вспомнили, как в 2018 году турецкая фирма Albayrak Savunma и Черноморский технический университет анонсировали создание морских мин, внешне похожих на скатов. Прибор Wattozz изготовлен из титана и алюминия и способен развивать скорость 5,5 узла (порядка 10 километров в час).

