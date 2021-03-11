Боевой лазер и гиперзвук. Баранец перечислил фантастическое оружие России

По словам полковника в отставке, сегодня армия РФ располагает таким оружием, которое еще 50 лет назад считалось фантастикой.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец перечислил оружие из области фантастики, которое сегодня находится на вооружении России. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Эксперт вспомнил, что еще 50 лет назад возможность участия в боевых действиях роботов воспринималась, как нечто несбыточное. Однако сейчас внедрение автоматических устройств в ряды вооруженных сил идет полным ходом.

«Роботизация армий, особенно передовых, сейчас идет полным ходом. Мы наблюдаем это в российской армии, в армиях ведущих стран мира, в частности, в США, Германии, Франции. Все это уже находит реальное место в боевом строю», — отметил Баранец.

Кроме того, по словам обозревателя «Комсомольской правды», ранее к фантастическим изощрениям причислялось и лазерное оружие:

«Конечно, с великим трудом, на разных уровнях и с разным успехом, но и эта проблема сегодня решается. Некоторые образцы боевого лазера уже существуют, более того, они уже приняты на вооружение».

«Запредельным» достижением России в области вооружений Баранец назвал гиперзвуковые крылатые ракеты. Эксперт напомнил, что в декабре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на испытаниях гиперзвуковой комплекс «Авангард» показал скорость в 27 махов.

«Разве мы думали, что у нас или в мире могут появиться ракеты, которые будут летать не в 10, не в 15, не в 20, а в 27 раз быстрее скоростей звука. Это запредельно. И мне не верилось в эту цифру. Пока Борисов так осторожно не проговорился, что гиперзвуковая ракета достигла 27 махов. Это уже тоже в области фантазии. А конструкторы говорят, что это реальность и работы в этом направлении идут», — считает Баранец.

Также в студии вспомнили, как в 2018 году турецкая фирма Albayrak Savunma и Черноморский технический университет анонсировали создание морских мин, внешне похожих на скатов. Прибор Wattozz изготовлен из титана и алюминия и способен развивать скорость 5,5 узла (порядка 10 километров в час).

This remote controlled ‘naval mine’ attaches to ships, explodes on command https://t.co/JZhe8NuCKG pic.twitter.com/0FtohZeAC9 — Defense News (@defense_news) April 16, 2018

Среди особенностей такой «умной» мины — опускаться на дно и оставаться там длительное время в энергосберегающем режиме. По команде оружие может прикрепиться к корпусу подводного объекта.

На вопрос о том, не представляют ли опасность подобные высокотехнологичные оружия, Баранец заметил, что конструкторы предусмотрели их управляемость.

«Любое оружие страшно для человека. Уже целые комариные статьи делаются с микроэлементами для запуска на территорию врага. Но специально для сбоя программы предусмотрена самоликвидация оружия. Ученые дают 99.9%, что это оружие не сможет выйти из-под контроля. А если не сработает внутренний сектор управления оружием, то вырубится вся система управления, и эта мина превратится в железяку, и наш робот тоже», — объяснил полковник в отставке.

Ранее в «Патриоте» член Совета Федерации РФ, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал, каким оружием наше государство защищает собственные границы.