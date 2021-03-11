Машина актера Владимира Долинского попала в аварию

Российский актер Владимир Долинский попал в ДТП в столице, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Российский актер Владимир Долинский попал в ДТП в столице, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По имеющимся данным, в дорожном происшествии участвуют четыре автомобиля. Уточняется, что в результате столкновения пострадал один человек.

Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице. Источник телеканала сообщил, что аварию спровоцировал приступ эпилепсии, который внезапно случился у водителя автомобиля KIA.