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17:39   11 Марта 2021
Экономика

Путин призвал представителей бизнеса инвестировать в Россию

Путин призвал представителей бизнеса инвестировать в Россию

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать такие условия, при которых инвестировать во внутренние проекты было бы выгодней, чем выводить капитал за границу.

При этом российский лидер отметил, что вкладывать средства в отечественные проекты намного надежней в условиях "большой неопределенности".

Кроме того, по словам российского лидера, перед правительством страны уже поставлена задача о создании соответствующих условий. Такое заявление он сделал в ходе заседания по вопросам повышения инвестиционной активности.

 

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#путин #бизнес #инвестиции

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