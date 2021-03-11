Член Совфеда призвал Роскомнадзор жестче действовать в отношении Twitter

Социальная сеть до сих пор функционирует в штатном режиме даже после замедления работы.

Даже спустя сутки после того, как Роскомнадзор замедлил работу социальной сети Twitter, представители американской компании никак не отреагировали на требования России заблокировать запрещенный контент. Несовершеннолетние пользователи до сих пор имеют доступ к постам с детской порнографией, а также материалами, содержащими призыв к суициду.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич выразил мнение, что Роскомнадзору стоит куда более строго действовать в отношении Twitter. Соцсеть до сих пор действует в штатном режиме в некоторых российских регионах.

«Ответы [Роскомнадзора в отношении Twitter] должны быть пожестче и поконкретнее. Не надо оглядываться на других политиков и думать, что мы, мол, даем сигналы и учитываем все нюансы. Они [западные соцсети] плевать хотели на наши сигналы. Они делают так, как считают нужным, и постепенно загоняют Россию в угол», — заявил Клинцевич.

Спикер предположил, что чиновникам, отвечающим за замедление работы Twitter, стоит перейти к более жестким мерам.

«Политика Сегодня» уже писала о том, почему Роскомнадзор принял решение замедлить работу социальной сети Twitter. На сегодняшний день на страницах соцсети размещено 3168 материалов, которые содержат «запрещенную информацию». Под этот термин подпадают призывы к совершению суицида несовершеннолетними, информация о наркотиках и детская порнография. Роскомнадзор не раз требовал заблокировать эти данные, однако администраторы Twitter до сих пор не предприняли никаких мер.