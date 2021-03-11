Делегация сухопутных сил НАТО во главе с командующим Клотье прибыла на Украину

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский встретился с коллегой из НАТО Роджером Клотье в ходе визита делегации Альянса на Украину.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский встретился с коллегой из НАТО Роджером Клотье в ходе визита делегации Альянса на Украину.

Сирский заявил, что обсудил с командующим сухопутными силами НАТО ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между украинской армией и Североатлантическим альянсом. По его словам, этот визит указывает на то, что НАТО воспринимает Украину как стратегического партнера.

Клотье же сообщил, что этот приезд на Украину является заключительным этапом многонационального тура.

"Я здесь, чтобы понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием сухопутных войск", — заявил он.

Напомним, что Украина стала шестой страной, получившей статус участника программы партнерства расширенных возможностей Альянса.