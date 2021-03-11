Мирошник: Украина пытается «замылить глаза», чтобы похоронить минский процесс

Украинская сторона имитирует бурную деятельность, внося на разных переговорах всевозможные документы, чтобы отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений.

Украинская сторона занимается имитацией бурной деятельности, чтобы отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений. Именно с этой целью представители Украины вносят всевозможные документы в рамках разных переговорных процессов.

Такое мнение высказал представитель Луганской Народной Республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник, комментируя заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Киев якобы доработал некий «конкретный план», идея которого ранее была предложена Францией и Германией.

Также Ермак ранее рассказал, что Киев работает над созданием «неких кластеров», которые, если будут согласованы, можно будет использовать как основу для «дорожной карты» в процессе мирного урегулирования в Донбассе, возвращения территорий под контроль Киева и проведения там местных выборов.

При этом, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, обслуживающий интересы офиса украинского президента Владимира Зеленского, кластеры, о которых говорит Ермак, скорее всего представляют собой «блоки взаимосвязанных вопросов, которые можно будет использовать как основу для компромисса между противоборствующими сторонами».

Комментируя эти заявления представителей Киева, Родион Мирошник подтвердил существование данного документа, который, по его словам, «мигрирует где-то в «нормандском формате».

«Есть принципиальная проблема: Украина занимается имитацией бурной деятельности и вносит разные документы в разные переговорные форматы», — заявил представитель ЛНР.

Именно таким «информационным всплеском», по словам Мирошника, и является заявление Ермака о работе Киева над кластерами.