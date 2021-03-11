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18:40   11 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Мирошник: Украина пытается «замылить глаза», чтобы похоронить минский процесс

Мирошник: Украина пытается «замылить глаза», чтобы похоронить минский процесс

Украинская сторона занимается имитацией бурной деятельности, чтобы отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений. Именно с этой целью представители Украины вносят всевозможные документы в рамках разных переговорных процессов.

Такое мнение высказал представитель Луганской Народной Республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник, комментируя заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Киев якобы доработал некий «конкретный план», идея которого ранее была предложена Францией и Германией.

Также Ермак ранее рассказал, что Киев работает над созданием «неких кластеров», которые, если будут согласованы, можно будет использовать как основу для «дорожной карты» в процессе мирного урегулирования в Донбассе, возвращения территорий под контроль Киева и проведения там местных выборов.

При этом, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, обслуживающий интересы офиса украинского президента Владимира Зеленского, кластеры, о которых говорит Ермак, скорее всего представляют собой «блоки взаимосвязанных вопросов, которые можно будет использовать как основу для компромисса между противоборствующими сторонами».

Мирошник: Украина пытается «замылить глаза», чтобы похоронить минский процесс

Комментируя эти заявления представителей Киева, Родион Мирошник подтвердил существование данного документа, который, по его словам, «мигрирует где-то в «нормандском формате».

«Есть принципиальная проблема: Украина занимается имитацией бурной деятельности и вносит разные документы в разные переговорные форматы», — заявил представитель ЛНР.

Именно таким «информационным всплеском», по словам Мирошника, и является заявление Ермака о работе Киева над кластерами.

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#украина #киев #ермак #мирошник #кластер #минский процесс

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