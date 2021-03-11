Покойный пенсионер стал яблоком раздора для костромских гробовщиков

Сотрудники ритуальных агентств подрались из-за скончавшегося жителя Костромы. Двое гробовщиков не поделили клиента и набросились друг на друга.

Сотрудники ритуальных агентств подрались из-за скончавшегося жителя Костромы. Двое гробовщиков не поделили клиента и набросились друг на друга.

Жительница Костромы сообщила, что вызвала скорую помощь после смерти дедушки, прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионера. Через полчаса ей стали звонить представители ритуальных агентств. Женщина интересовалась, откуда у них ее номер, однако ответа так и не получила.

Вскоре к дому костромички приехали два катафалка. Гробовщики повздорили на улице и начали избивать друг друга, сопровождая удары нецензурной лексикой. Когда соседи пригрозили полицией, драчуны прекратили схватку, оба катафалка уехали.