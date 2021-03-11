Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:27   11 Марта 2021
Происшествия

Покойный пенсионер стал яблоком раздора для костромских гробовщиков

Покойный пенсионер стал яблоком раздора для костромских гробовщиков

Сотрудники ритуальных агентств подрались из-за скончавшегося жителя Костромы. Двое гробовщиков не поделили клиента и набросились друг на друга.

Жительница Костромы сообщила, что вызвала скорую помощь после смерти дедушки, прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионера. Через полчаса ей стали звонить представители ритуальных агентств. Женщина интересовалась, откуда у них ее номер, однако ответа так и не получила.

Вскоре к дому костромички приехали два катафалка. Гробовщики повздорили на улице и начали избивать друг друга, сопровождая удары нецензурной лексикой. Когда соседи пригрозили полицией, драчуны прекратили схватку, оба катафалка уехали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#драка #труп #новости #кострома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров