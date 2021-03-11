Пожарные потушили горящий жилой дом в Южно-Сахалинске

Спасатели эвакуировали 56 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске. Пожар удалось потушить, его площадь составила 600 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 56 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске. Пожар удалось потушить, его площадь составила 600 квадратных метров.

По словам очевидцев, один из жильцов отказывался покидать дом. Мэр города распорядился о немедленной эвакуации упрямого мужчины. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Для эвакуированных людей привезли три автобуса, их доставят в пункт временного размещения. Первая пожарная бригада прибыла на вызов спустя две минуты. Всего в тушении были задействованы 30 сотрудников МЧС и девять единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал. Завтра, 12 марта, городская администрация организует сбор погорельцев, на котором в индивидуальном порядке будут решены все вопросы.