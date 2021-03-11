Экс-член ООН Никулин заявил об искусственном происхождении коронавируса

Коронавирус был разработан в военно-биологических лабораториях США и Китая. Об этом рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Коронавирус был разработан в военно-биологических лабораториях США и Китая. Об этом рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Еще в 2015 была публикация в авторитетном медицинском журнале Nature о том, что был совместный проект США и Китая. В нем участвовало шесть научных центров. Они прямым текстом объявили, что создали вирус SARS-Cov из двух частей: человеческий вирус и коронавирус китайской летучей мыши. Вирусы вообще специфичны: их миллионы в мире, а на человека нападают только несколько десятков. <...> Они создали специальный белок, который отвечает за кровяное давление — это и является доказательством», — считает Никулин.

Еще одним доказательством эксперт считает тот факт, что природный очаг вируса так и не найден. Никулин подчеркнул, что для испытаний вакцины от коронавируса ученые выводили особый вид мышей, в организме которых поведение COVID-19 имитирует процессы в теле человека. Испытывать лекарство на других животных невозможно — коронавирус создан для воздействия на людей, говорит гость эфира.

«Установлено, что вирус впервые появился летом 2019-го одновременно в нескольких частях мира: в США, во Франции на границе со Швейцарией и в Италии на границе со Швейцарией. Именно там, где проходили эксперименты. В конце августа того же года была публикация, что в США появилась неизвестная легочная болезнь. Ее тогда назвали болезнью "вейперов". И [президент США Дональд] Трамп тогда провел пресс-конференцию, где призвал эти вейпы запретить. Даже он не знал, что в США появилась инфекция, которую создали в лаборатории», — рассказал эксперт.

С 14 января международная группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) почти месяц находилась в Китае, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об «утечке» вируса или его искусственном происхождении.

ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку самой вероятной гипотезой происхождения пандемии. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке. Пока неизвестно, какую роль в этом сыграл рынок в Ухане. Команда специалистов заявила, что версия с искусственным появлением COVID-19 в уханьской лаборатории «крайне маловероятна и не стоит дальнейших исследований».