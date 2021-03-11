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17:07   11 Марта 2021
Общество

"Спутник V" одобрили уже в пятидесяти странах мира

"Спутник V" одобрили уже в пятидесяти странах мира

Власти 50 стран мира одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своих стран, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Намибия стала 50-м государством, зарегистрировавшим препарат "Спутник V" для вакцинации своих граждан от коронавируса, уточняется в сообщении. Российскую вакцину зарегистрировали страны с общим населением более 1,3 млрд человек.

Сотрудники НИЦ им. Гамалеи создали препарат "Спутник V" летом 2020 года. Минздрав РФ зарегистрировал разработку 11 августа прошлого года. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в декабре того же года.

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#намибия #коронавирус #Спутник V

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