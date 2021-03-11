На Украине оценили вероятность присоединения Донбасса к России

Вероятность вхождения Донецкой Народной Республики в состав России оценил украинский министр Алексей Резников в интервью интернет-изданию OBOZREVATEL.

Вероятность вхождения Донецкой Народной Республики в состав России оценил украинский министр Алексей Резников в интервью интернет-изданию OBOZREVATEL.

Резников сомневается, что ДНР может присоединиться к России. Об этом он сообщил после слов глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о том, что их будущее — в воссоединении с восточным соседом. В Москве отметили, что этот вопрос не рассматривается на повестке дня.

"Я не верю, что Россия осмелится присоединить территории региона к себе. Как минимум, чисто прагматически, это им невыгодно. В России и своя экономическая ситуация очень сложная", — отметил украинский политик.

По словам Резникова, присоединение ДНР — взять себе "на плечи" несколько миллионов нетрудоспособного населения, которые не будут делать отчисления в государственную казну.