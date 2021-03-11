Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:57   11 Марта 2021
Общество

Регулятор Евросоюза одобрил применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Регулятор Евросоюза одобрил применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину от коронавирусной инфекции Johnson & Johnson одобрил для применения регулятор Евросоюза. Это четвертый препарат, который утвердили для использования в ЕС.

Рекомендации по выдаче временного регистрационного удостоверения вакцина получила от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении регулятора Евросоюза.

Основательный анализ комитета EMA по лекарственным средствам для человека позволил сделать вывод, что сведения по препарату представлены в полном объеме и соответствуют критериям безопасности, качества и эффективности. Препарат разработали в компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #препарат #регулятор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров