Регулятор Евросоюза одобрил применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину от коронавирусной инфекции Johnson & Johnson одобрил для применения регулятор Евросоюза. Это четвертый препарат, который утвердили для использования в ЕС.

Вакцину от коронавирусной инфекции Johnson & Johnson одобрил для применения регулятор Евросоюза. Это четвертый препарат, который утвердили для использования в ЕС.

Рекомендации по выдаче временного регистрационного удостоверения вакцина получила от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении регулятора Евросоюза.

Основательный анализ комитета EMA по лекарственным средствам для человека позволил сделать вывод, что сведения по препарату представлены в полном объеме и соответствуют критериям безопасности, качества и эффективности. Препарат разработали в компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.