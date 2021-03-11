США и Япония продолжат устранять последствия землетрясения и цунами 2011 года

США и Япония продолжат сотрудничество по восстановлению территорий, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году. Об этом заявили в канцелярии главы Правительства Японии.

США и Япония продолжат сотрудничество по восстановлению территорий, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году. Об этом заявили в канцелярии главы Правительства Японии.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга и президент США Джо Байден договорились продолжить совместные усилия для устранения последствий стихийных бедствий на северо-востоке страны. Слаженная работа властей и граждан двух государств говорит "о непоколебимой дружбе" между Токио и Вашингтоном, сообщили в канцелярии главы Правительства Японии.

В 2011 году в результате землетрясения и цунами погибли и пропали без вести около 22,2 тыс. человек. В память жертв в Японии прошла минута молчания, передает телеканал "360".