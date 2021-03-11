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16:51   11 Марта 2021
Политика

Путин рассказал о причинах западных санкций

Путин рассказал о причинах западных санкций

Президент России Владимир Путин объяснил, почему западные страны регулярно вводят антироссийские ограничения.

По его словам, санкции против России вводят потому, что Москва проявляет способность по защите собственных национальных интересов.

Ранее министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников заявил, что Запад может усилить давление на Кремль из-за обострения ситуации в Донбассе. При этом он отметил, что не верит в реальность российской угрозы.

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