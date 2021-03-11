Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:49   11 Марта 2021
Общество

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в еще одной стране

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в еще одной стране

Вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca решили приостановить в Норвегии после появления тромбов у привитых граждан, сообщает институт здравоохранения страны.

Аналогичное решение ранее приняли власти Дании. Временный отказ от препарата связан со случаем образования тромба у человека, привившегося вакциной AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств инициировало исследование. На данный момент нельзя точно сказать, что причиной недугов стало введение вакцины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#норвегия #вакцина #astrazeneca

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров