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16:48   11 Марта 2021
Общество

Фанаты Марадоны требуют расследовать смерть легендарного спортсмена

Фанаты Марадоны требуют расследовать смерть легендарного спортсмена

Акция с требованием к властям завершить расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны прошла в столице Аргентины. В демонстрации приняли участие родственники спортсмена. 

На манифестации были слышны оскорбления в адрес бывшего адвоката легендарного спортсмена Матиаса Морлы, который, по мнению фанатов и некоторых друзей аргентинца, оказывал на него негативное влияние. Семья Марадоны также находится в непростых отношениях с юристом, поскольку тот получил права на коммерческое использование имени звезды аргентинского футбола.

Для обеспечения безопасности горожан правоохранители стянули дополнительные силы в центр Буэнос-Айреса. В целом митинг прошел спокойно, однако после того, как к Обелиску в память о Марадоне прибыли его родственники, там возникли локальные перепалки и драки между собравшимися.

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#расследование #аргентина #марадона

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