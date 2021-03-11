Путин потребовал соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса

Россияне не должны ощущать "ценовые удары", которые, к сожалению, уже были зафиксированы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россияне не должны ощущать "ценовые удары", которые, к сожалению, уже были зафиксированы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Государство не стремится ущемлять агропромышленный бизнес, прижимать его нерыночными методами, однако цены на сельхозпродукцию должны отражать баланс интересов как производителей, так и потребителей. Важно, чтобы эффективное развитие шло прежде всего на пользу гражданам, а не в ущерб им, подчеркнул Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

По словам российского лидера, он понимает желание предприятий АПК продавать свою продукцию по ценам мирового рынка, которые в последнее время выросли. Это связано с дополнительными доходами, новым производством и рабочими местами. Но следует ограждать людей от резкого подорожания продукции, применять соответствующие инструменты и смягчать шаги, добавил он.