Путин: ФНБ будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей при текущей цене на нефть

Фонд национального благосостояния России (ФНБ) при текущей стоимости нефти будет каждый месяц пополняться на 180-200 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Фонд национального благосостояния России (ФНБ) при текущей стоимости нефти будет каждый месяц пополняться на 180-200 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Правительству РФ в течение месяца придумать, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги фонда, после чего запустить их без малейшего промедления.

Минфин РФ ранее допустил пополнение ФНБ по итогам 2021 года больше чем на 2 триллиона рублей, передает РБК. Такое развитие событий будет возможно при сохранении текущих уровней нефтяных котировок, отметили в ведомстве.