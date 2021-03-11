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16:47   11 Марта 2021
Экономика

Путин: ФНБ будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей при текущей цене на нефть

Путин: ФНБ будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей при текущей цене на нефть

Фонд национального благосостояния России (ФНБ) при текущей стоимости нефти будет каждый месяц пополняться на 180-200 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Правительству РФ в течение месяца придумать, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги фонда, после чего запустить их без малейшего промедления.

Минфин РФ ранее допустил пополнение ФНБ по итогам 2021 года больше чем на 2 триллиона рублей, передает РБК. Такое развитие событий будет возможно при сохранении текущих уровней нефтяных котировок, отметили в ведомстве.

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#путин #нефть #фнб

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