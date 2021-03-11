В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Инициативу о введении четырехдневной недели для женщин поддержала омбудсмен Москвы Татьяны Потяевой.

Инициативу о введении четырехдневной недели для женщин поддержала омбудсмен Москвы Татьяны Потяевой.

Государственная дума РФ обсуждает вопрос о введении четырехдневной рабочей недели. Потяева отметила, что будучи уполномоченным по правам человека в Москве, она поддерживает данное предложение. Об этом омбудсмен сообщила в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Потяева объяснила свое мнение тем, что женщинам приходится совмещать работу и другие заботы. Она добавила, что тема будет касаться не только столицы, но и всех регионов России.