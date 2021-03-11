Порошенко потребовал от Запада вернуть княгиню Ольгу Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратил внимание, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». Подобное политик счел несправедливостью, о чем и написал в своем Telegram-канале.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратил внимание, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». Подобное политик счел несправедливостью, о чем и написал в своем Telegram-канале.

К Международному женскому дню 8 марта& ВЭФ представил список из шести женщин, «изменивших мировую историю».

«Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России», — возмутился Порошенко.

Бывший глава государства также добавил, что Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, поэтому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей РФ, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».

Порошенко призвал команду форума «немедленно исправить ошибки».

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после гибели ее мужа, князя Игоря Рюриковича. Она первая из правителе Руси приняла христианство. Ольга была возведена в лик святой равноапостольной Русской православной церкви.