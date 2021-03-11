Путин: кабмин должен работать над смягчением "ценовых ударов" по россиянам

Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству страны сбалансировать цены в продуктовых магазинах.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству страны сбалансировать цены в продуктовых магазинах.

По его словам, интересы всех сторон должны быть соблюдены. Кроме того, президент подчеркнул, что ограничение уровня цен на продукты не снижает потенциал отрасли.

Ранее стало известно, что сдерживание цен на продукты в России заметили 13% граждан. Об этом говорит социологическое исследование портала Superjob.ru.