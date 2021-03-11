Громит всех без разбору. Почему Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

Экс-глава Одесской области прервал долгое молчание резкими заявлениями в прямом эфире.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили оказался близок к истине, назвав Украину «государством-кидаловом». Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» привел политолог Владимир Джаралла.

Столь резкая оценка от Саакашвили, ныне занимающего пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, прозвучала в эфире канала «Украины 24».

«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП — менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента», — объяснил свою точку зрения Саакашвили.

По словам политика, вложения из-за рубежа не являются чем-то абстрактным, а представляют собой живые деньги, необходимые для создания рабочих мест для украинцев.

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — считает экс-глава Грузии.

По словам Саакашвили, инвесторов «обирают до нитки». Это основная проблема.

«Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек».

Владимир Джаралла объяснил резкие слова Саакашвили в адрес Украины возрастающим недовольством вокруг его политической фигуры. В таких условиях экс-главе Одесской области не остается ничего другого, кроме как «нанести удар» первым.

«Последнее время над господином Саакашвили начали сгущаться тучи по поводу его поведения. Он опять становится вечной проблемой для всех, где бы он ни оказался. И в данном случае признаки этого были очевидны. Саакашвили немедленно прибегает к своему излюбленному оружию — начинает громить всех без разбору», — отметил политолог.

Тем не менее, в заявлениях грузинского и украинского политика все же есть толика правды, констатировал собеседник издания. Когда речь заходит о вложениях в Украину, то инвесторам действительно приходится забывать о каких-либо гарантиях.

«Он назвал вещи своими именами и сказал то, что в общем-то давно известно многим. На Украине не просто олигархическая система, а система абсолютного сбора дани на всех уровнях. С кем бы ты ни договорился, на другом уровне появляется свой князек, требует от тебя еще что-то. Нет никаких гарантий собственности, потому что все твои вложения могут быть аннулированы в суде, который весьма тенденциозен по понятным причинам», — объяснил Джаралла.

Политолог напомнил о скандале, который недавно произошел между Украиной и Китаем вокруг одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники «Мотор Сич». В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций предприятия. В 2019 году в сделку вмешались США, которые не хотели допустить перехода завода под контроль китайского капитала.

В начале февраля этого года Киев без объяснения причин ввел санкции против инвесторов из Пекина. Инициатором выступил Совет национальной безопасности и обороны страны.

Ограничения коснулись главного акционера Ван Цзина, а также четырех связанных с ним компаний — Beijing Xinwei Technology Group Co, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

«Китайские инвесторы собирались вложить до нескольких миллиардов и успели внести около $200 млн. По политическим причинам, то есть по требованию американцев, Украина фактически заморозила, а сейчас и вовсе говорит о конфискации этих денег. Для этого нет никаких оснований. Но самое главное то, что Украина не собирается возвращать деньги Китаю», — не сомневается собеседник агентства.

По мнению Джараллы, подобное поведение Киева не остается без внимания других крупных игроков инвестиционного рынка. В этой связи замечания Саакашвили выглядят волне обоснованными и правдивыми.

«В отношении Украины репутация сформирована однозначно, что, собственно, и озвучил Саакашвили. Но это только один случай, таких довольно много. Турецкие, иранские, европейские партнеры… Здесь каждый может рассказать очень много историй о том, почему они завершали свой бизнес на Украине», — подытожил эксперт.

Пост президента Грузии Саакашвили занимал с 2004 по 2013 годы. Однако в 2013 против него возбудили уголовные дела и он покинул страну, не дожидаясь окончания президентского срока.

В 2015 году, уже будучи гражданином Украины, Саакашвили стал губернатором Одесской области. Однако в 2016 Петр Порошенко — на тот момент действующий украинский лидер — уволил политика с должности, а затем и вовсе лишил его гражданства.

В 2018 году Саакашвили депортировали в Польшу. Именно оттуда он годом ранее незаконным способом проник обратно на территорию Украины, прорвав оцепление на границе.

Экс-главе Грузии вернули украинское гражданство при президентстве Владимира Зеленского. Спустя год последний назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.