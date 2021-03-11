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16:37   11 Марта 2021
Россия

Клинцевич рассказал, каким оружием Россия защищает границы от внешних угроз

Клинцевич рассказал, каким оружием Россия защищает границы от внешних угроз

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил, что театр военных действий сегодня все больше перемещается в космос. Новейшие разработки рассчитаны на противостояние в воздухе, где у российской армии практически нет равных.

«В космос пока в прямом смысле слова оружие не улетает, пока это запрещено. Но мы знаем о беспилотных летательных аппаратах американцев в космосе, и это не может не тревожить. У России оборонительная доктрина, причем ставка делается не на количественные параметры, как в Советском Союзе, а на качественные. <…> Мы начали очень серьезно работать над беспилотными, ударными и разведывательными летательными аппаратами», – заявил Клинцевич.

Последним примером современных боевых действий стал вооруженный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), где Азербайджан активно применял БПЛА. Против последних у Армении средств практически не было, что привело к потере ключевых позиций. Чтобы не допустить подобных ошибок Россия активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, подчеркнул спикер.

Также сегодня делается ставка на гиперзвуковое оружие, обратил внимание член Совфеда. В этой части российская армия может похвастаться гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», скорость которой достигает почти 10 чисел Маха (больше 10 тысяч километров в час).

Клинцевич рассказал, каким оружием Россия защищает границы от внешних угроз

«Исходя из всех этих факторов мы, как сказал начальник Генерального штаба [Валерий Герасимов] в начале 2019 года, надежно обеспечили свою безопасности», — подытожил Франц Клинцевич.

«Политика Сегодня» уже писала о российском истребителе Су-57, который первый понесет на борту гиперзвуковую ракету «Кинжал».

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#россия #армия #кинжал

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