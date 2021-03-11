Клинцевич рассказал, каким оружием Россия защищает границы от внешних угроз

По словам лидера Союза ветеранов Афганистана, Россия не имеет себе равных в воздухе.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил, что театр военных действий сегодня все больше перемещается в космос. Новейшие разработки рассчитаны на противостояние в воздухе, где у российской армии практически нет равных.

«В космос пока в прямом смысле слова оружие не улетает, пока это запрещено. Но мы знаем о беспилотных летательных аппаратах американцев в космосе, и это не может не тревожить. У России оборонительная доктрина, причем ставка делается не на количественные параметры, как в Советском Союзе, а на качественные. <…> Мы начали очень серьезно работать над беспилотными, ударными и разведывательными летательными аппаратами», – заявил Клинцевич.

Последним примером современных боевых действий стал вооруженный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), где Азербайджан активно применял БПЛА. Против последних у Армении средств практически не было, что привело к потере ключевых позиций. Чтобы не допустить подобных ошибок Россия активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, подчеркнул спикер.

Также сегодня делается ставка на гиперзвуковое оружие, обратил внимание член Совфеда. В этой части российская армия может похвастаться гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», скорость которой достигает почти 10 чисел Маха (больше 10 тысяч километров в час).

«Исходя из всех этих факторов мы, как сказал начальник Генерального штаба [Валерий Герасимов] в начале 2019 года, надежно обеспечили свою безопасности», — подытожил Франц Клинцевич.

«Политика Сегодня» уже писала о российском истребителе Су-57, который первый понесет на борту гиперзвуковую ракету «Кинжал».