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16:30   11 Марта 2021
Политика

Путин проинформировал о начале подготовки послания Федеральному собранию

Путин проинформировал о начале подготовки послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку послания Федеральному собранию, которое является ежегодным.

Об этом сообщил сам глава государства в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. По словам Путина, он с коллегами в администрации и правительстве ведет работу по подготовке послания, именно поэтому он попросил собраться всех участников встречи.

"Мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", — подчеркнул российский лидер.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет.

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#россия #путин #послание

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