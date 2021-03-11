Путин проинформировал о начале подготовки послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку послания Федеральному собранию, которое является ежегодным.

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку послания Федеральному собранию, которое является ежегодным.

Об этом сообщил сам глава государства в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. По словам Путина, он с коллегами в администрации и правительстве ведет работу по подготовке послания, именно поэтому он попросил собраться всех участников встречи.

"Мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", — подчеркнул российский лидер.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет.