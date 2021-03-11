Пентагон планирует припугнуть Китай ракетами в Азии
Не успел новый президент Соединенных Штатов Джо Байден выстроить политический курс, как военные США уже призывают его считать Китай «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века». Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филипп Дэвидсон на заседании конгресса заявил, что баланс боевых сил в Азии постепенно смещается в пользу КНР. В связи с этим Вашингтон должен развернуть на острове Гуам (крупная база американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок) или на территории дружеской Японии наземную противоракетную систему обороны.
«Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся», – призвал глава Индо-Тихоокеанского командования.
«Демонстрировать мощь» американцы планируют ракетами с радиусом действия более 310 миль (около 500 километров). В качестве примера главнокомандующий упомянул SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. На эти цели он попросил законодателей дополнительно выделить 4,7 миллиарда долларов в будущем году.
Между тем лидеры демократов в конгрессе, в том числе председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, поставили под сомнение финансовую просьбу Дэвидсона. А также саму идею превзойти Китай в военном отношении на их «собственном стратегическом заднем дворе».