Пентагон планирует припугнуть Китай ракетами в Азии

Опасаясь нападения китайцев, глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Филипп Дэвидсон попросил об увеличении военного бюджета, чтобы создать для КНР угрозу.

Не успел новый президент Соединенных Штатов Джо Байден выстроить политический курс, как военные США уже призывают его считать Китай «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности XXI века». Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филипп Дэвидсон на заседании конгресса заявил, что баланс боевых сил в Азии постепенно смещается в пользу КНР. В связи с этим Вашингтон должен развернуть на острове Гуам (крупная база американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок) или на территории дружеской Японии наземную противоракетную систему обороны.

«Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся», – призвал глава Индо-Тихоокеанского командования.

«Демонстрировать мощь» американцы планируют ракетами с радиусом действия более 310 миль (около 500 километров). В качестве примера главнокомандующий упомянул SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. На эти цели он попросил законодателей дополнительно выделить 4,7 миллиарда долларов в будущем году.

Между тем лидеры демократов в конгрессе, в том числе председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, поставили под сомнение финансовую просьбу Дэвидсона. А также саму идею превзойти Китай в военном отношении на их «собственном стратегическом заднем дворе».