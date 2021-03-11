Создатель Amazon решил потратить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Самый богатый человек мира собирается потратить на благотворительность $10 млрд.

Основатель компании Amazon и самый богатый человек на Земле Джефф Безос сообщил в своем профиле Instagram, что с этого года будет ежегодно выделять около одного миллиарда долларов на гранты ученым и эко-активистам для борьбы с изменениями климата.

Согласно заявлению Эндрю Стира, который является гендиректором благотворительного фонда Безоса «Bezos Earth Fund», бизнесмен собирается потратить $10 млрд, а его цель — «потратить деньги до 2030 года».

«Инвестировать в ученых, НКО, активистов и частный сектор, чтобы помочь запустить новые технологии, инвестиционные проекты, процесс изменения политики и поведения общества. Мы будем делать упор на социальной справедливости, поскольку изменение климата непропорционально сильно коснется членов бедных и маргинализированных сообществ», — написал Стир в Twitter.

Безос основал свой фонд в 2018 году и вложил в него более $2 млрд на открытие детских развивающих центров в бедных районах американских городов, а также на содержание благотворительных организаций, которые помогают нищим гражданам США.

Ранее стало известно, что глава Amazon и его бывшая супруга Маккензи Скотт пожертвовали больше всех денег на благотворительность в 2020 году, согласно рейтингу The Chronicle of Philanthropy.