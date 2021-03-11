Путин поздравил главу МОК с переизбранием

Российский президент Владимир Путин направил поздравление главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин направил поздравление главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Переизбрание руководителя МОК в полной мере свидетельствует о признании его усилий, направленных на популяризацию спорта в мире, отметил Путин. Он также обратил внимание на вклад Баха в развитие олимпийского движения.

Президент в поздравительной телеграмме выразил готовность РФ и дальше сотрудничать с Международным олимпийским комитетом по всем направлениям. Российский лидер пожелал Баху крепкого здоровья и благополучия.