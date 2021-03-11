Космический корабль "Орел" получит новейшую навигационную систему в 2022 году

Образец навигационной системы для перспективного пилотируемого корабля "Орел" будет поставлен в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в 2022 году.

Образец навигационной системы для перспективного пилотируемого корабля "Орел" будет поставлен в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в 2022 году.

Заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований РАН Роман Бессонов рассказал, что сейчас поставлены жесткие задачи по исполнению сроков поставки образцов.

"Наша задача — в 2022 году поставить летные образцы в "Энергию", чтобы они в 2023 году имели полностью готовую первую летную машину", — комментирует Бессонов в своем интервью ТАСС.

Корабль "Орел" создается в рамках российской лунной программы. Его навигационная система состоит из четырех камер и программного обеспечения. Две камеры выполняют роль звездных датчиков и определяют угловую ориентацию в пространстве. Остальные служат для измерения координат. Они направлены или на Землю, или на Луну. Таким образом происходит измерение трех углов и трех координат космического аппарата в пространстве оптическими методами.

"Такого ни у кого нет", - подчеркивает ученый.

В данный момент навигационная система прошла лабораторно-отработочные испытания, а затем стартует стендовая отработка. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный.